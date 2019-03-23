Son Dakika Haberleri: Siirt'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

Siirt'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Siirt'te, cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Siirt'te Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Siirt'te, cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 8 suç kaydı bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü S.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

6 ilde aranan S.D'nin kentte olduğu bilgisi üzerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.D. sahte sürücü belgesi ve hırsızlıkta kullanılan kapı açma aparatıyla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:40 Kaynak: AA

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