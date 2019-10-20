Son Dakika Haberleri: Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı
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Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı

12 dakika önce

Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı.

Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmaktan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden A.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, A.Y'yi Emrullah Tren Caddesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda yakaladı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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