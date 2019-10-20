Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmaktan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden A.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, A.Y'yi Emrullah Tren Caddesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda yakaladı.