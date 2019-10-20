Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı
12 dakika önce
Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:42 Kaynak: AA
Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmaktan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden A.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, A.Y'yi Emrullah Tren Caddesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda yakaladı.
Son dakika: PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilme anları kameralara yansıdı Son dakika: İngiltere Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu: Ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum Terör örgütünün 'kimyasal silah' oyununu Türkiye bozdu Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 16 ölü