Siirt'te cezaevinde tatbikat
6 saat önce
Siirt'te cezaevinde tatbikatSiirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma ekipleri tarafından meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:23 Kaynak: DHA
Siirt'te cezaevinde tatbikat
Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma ekipleri tarafından meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat düzenledi.
İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı birlikler, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tatbikat düzenledi. 241 jandarma personelinin katılımıyla isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşısı yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikat kapsamında jandarma ekipleri, tutukluların bulunduğu koğuşlara girerek arama da yaptı.
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