Son Dakika Haberleri: Siirt'te çiftçi kayıt sistemi başvuruları başladı
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Siirt'te çiftçi kayıt sistemi başvuruları başladı

57 dakika önce

Siirt'te 2020 yılı çiftçi kayıt sistemi başvurularının başladığı bildirildi.

Siirt'te çiftçi kayıt sistemi başvuruları başladı, System.String[]

Siirt'te 2020 yılı çiftçi kayıt sistemi başvurularının başladığı bildirildi.


Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi başvurularının 2 Eylül itibariyle başladığını belirtildi. Açıklamada, "Üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için destekleme ödemeleri yapılmayacaktır. Dolayısı ile çeltik ve örtüaltı üretim hariç 2018 üretim yılı başlangıç olmak üzere üç yıl üst üste aynı tek yıllık bitkiyi eken üreticilerimiz mazot, gübre desteklemesi başta olmak üzere varsa fark ödemesi desteği gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanamayacaklardır. Bu bağlamda 2020 üretim yılı ekilişlerinin başlayacağı dikkate alınarak yukarıda ayrıntıları verilen desteklemelerden yararlanmada getirilen münavebe şartları konusunda çiftçilerimizin mağdur olmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir" denildi. - SİİRT

Eylül, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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