Siirt'te çiftçiler iftara kadar tarlalarını ekiyor - Son Dakika

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Siirt'te çiftçiler iftara kadar tarlalarını ekiyor
6 saat önce
Siirt'te korona virüs tedbirleri nedeniyle insanlar evlerine kapanırken tarım işçileri çalışmaya devam ediyor.
Siirt'te korona virüs tedbirleri nedeniyle insanlar evlerine kapanırken tarım işçileri çalışmaya devam ediyor. Ramazana denk gelen ekim zamanı sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, iftar saatine kadar çalışıyor.
Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Çınarsı köyü Erenler mezrasında ilkel yöntemlerle pirinç ekimi başladı. Pirinç ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan köy halkı sulak arazilerde tohumları toprakla buluşturdu. Erenler mezrasında tamamen yerli ve organik ekimi yapılan ve ana kaynağı su olan pirinç köylülerin deden kalma yöntemlerle ekimi yapılıyor. Yıllardır aynı yöntemle pirinç ektiklerini belirten çiftçi Cemil Beydoğan, tarlalara su verilmesinin ardından daha sonra atlarla tarlaları sürerek tohumları toprakla buluşturduklarını söyledi. Beydoğan, "Baharın gelmesiyle pirinç tohumlarını toprakla buluşturduk. İnşallah bu sene bereketli olur. Toprağı ile suyuyla tarlamızı sürerek sonra tohumunu atıyoruz. Eylül ayında hasadını yapacağız. İnşallah bol bereketli bir yıl geçer. Geçen sene fiyatı 14 liraydı. Bu sene kaç liradan satılacağı belli değil. Köylülerce bir fiyat belirliyoruz ve sonra satışa sunuyoruz" dedi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:40 Kaynak: İHA
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