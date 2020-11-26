Siirt'te çiftçilere 38 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerindeki çiftçilere 38 ton yem bitkisi ve fiğ tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Şirvan'da yem bitkileri tohum dağıtım töreni düzenlendi.

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, katkılarından dolayı il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri yetkililerine teşekkür ederek, dağıtılan yem bitkileri tohumlarının ilçedeki tarım ve hayvancılıkta verimi artıracağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Daha kaliteli bir üretim, verim artışı ve karlı hayvancılık yapabilmek için Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerimizde 38 ton yem bitkileri tohumu dağıtılarak 3 bin 330 dönüm alanda ekim yapılacak." dedi.

Pervari ve Eruh ilçelerinde de düzenlenen törende çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.