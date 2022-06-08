Siirt'te çiftçilere anız uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te çiftçilere anız uyarısı yapıldı

08.06.2022 13:45
Siirt'te çiftçilere anız uyarısı yapıldı

Siirt Belediyesi anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Siirt Belediyesi anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anız yakmaların toprak yüzeyinde bitkileri besleyen temel besin kaynağının yok olmasına neden olduğu bildirildi.

Anız yakanların tespit edilmesi durumunda Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, şunlar yer aldı:

"Çiftçilerimiz yasak olmasına rağmen anız yakmayı bir alışkanlık haline getirmişler. Son zamanlarda yangınlarda büyük artışlar görülüyor. Anız yakmalar, hem toprakta yaşayan canlılarının beslenme ortamlarını yok ediyor hem de çevreye büyük zararlar veriyor. Bunun yanı sıra bazı anız yangınları çevredeki bağ bahçelere ve hatta köylere bile sıçrayabilmekte ve telafisi daha zor, daha büyük zararlara yol açabilmektedir. Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir."

YORUMLAR
500
Söke İlçe Tarım Müdürlüğü'nden 'anız yakma' uyarısı Söke İlçe Tarım Müdürlüğü'nden 'anız yakma' uyarısı Yalova Altınova itfaiyesinden orman ve anız yangını uyarısı Yalova Altınova itfaiyesinden orman ve anız yangını uyarısı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te çiftçilere anız uyarısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:32 Boşanma davasında MS hastası eşinin temizlik yapmadığını bahane olarak gösteren adam tazminat cezasına çarptırıldı
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 13:49:19. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te çiftçilere anız uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement