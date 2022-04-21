Siirt'te çiftçilere fıstık ve Trabzon hurması fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te çiftçilere fıstık ve Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

21.04.2022 18:18
Siirt'te çiftçilere fıstık ve Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde çiftçilere, fıstık (bıttım anacı) ve Trabzon hurması fidanları dağıtıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde çiftçilere, fıstık (bıttım anacı) ve Trabzon hurması fidanları dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) ve GAP Projeleri kapsamında ilçedeki çiftçilere fidan dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ilçede 1500 dekarda yeni fıstık bahçesinin kurulumu için 35 bin fidan, 200 dekarda kurulumun sağlanması için de 5 bin Trabzon humması fidanının dağıtıldığını söyledi.

Projenin yüzde 75'inin hibe yüzde 25'inin de üretici katkı payı olduğunu dile getiren Demirhan, kuraklık, aşırı yağış, hastalık ve zararlılara dayanıklı bıttım anacı dağıtımıyla fıstığın üretim ve kalitesinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Programa Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

YORUMLAR
500
Siirt'te Turizm Haftası kutlandı Siirt'te Turizm Haftası kutlandı Siirt'te mevzuata uygun zirai ilaç satmayan işletmelere 51 bin lira para cezası kesildi Siirt'te mevzuata uygun zirai ilaç satmayan işletmelere 51 bin lira para cezası kesildi

Trabzon, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te çiftçilere fıstık ve Trabzon hurması fidanı dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:57 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı!
17:54 Tarlasında oluşan obruk nedeniyle çiftçinin dünyası başına yıkıldı: Hayatımda ilk defa böyle bir çukur görüyorum
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 18:25:47. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te çiftçilere fıstık ve Trabzon hurması fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement