Siirt'te çiftçilere fıstık ve Trabzon hurması fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesinde çiftçilere, fıstık (bıttım anacı) ve Trabzon hurması fidanları dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) ve GAP Projeleri kapsamında ilçedeki çiftçilere fidan dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ilçede 1500 dekarda yeni fıstık bahçesinin kurulumu için 35 bin fidan, 200 dekarda kurulumun sağlanması için de 5 bin Trabzon humması fidanının dağıtıldığını söyledi.

Projenin yüzde 75'inin hibe yüzde 25'inin de üretici katkı payı olduğunu dile getiren Demirhan, kuraklık, aşırı yağış, hastalık ve zararlılara dayanıklı bıttım anacı dağıtımıyla fıstığın üretim ve kalitesinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Programa Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçiler katıldı.