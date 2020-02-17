Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi - Son Dakika
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Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi

15 dakika önce

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köy yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi, System.String[]

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köy yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerince temizlenen yol ulaşıma açıldı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Çığın düştüğü sırada yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu köy yolu ulaşıma açıldı.

FOTOPRAFLI


Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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