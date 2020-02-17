Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi - Son Dakika

Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi
6 saat önce
Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendiSİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köy yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi
SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köy yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerince temizlenen yol ulaşıma açıldı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Çığın düştüğü sırada yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu köy yolu ulaşıma açıldı.
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