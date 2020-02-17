Siirt'te çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te çığ düştü - Son Dakika

Siirt'te çığ düştü

7 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü.

Siirt'te çığ düştü, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Çığın düşmesi esnasında yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Çığ düşmesi esnasında yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yola düşen çığı temizleyerek köy yolunu tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde kardan ötürü kapanan grup köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bu bölgelerde çığ düşmelerinin yaşana bileceği köylülerin bu konuda dikkatli olmalarını gerektiğini söyledi. Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yakınlarında yol açma çalışması yapıldığı esnada çığın düştüğünü ve yolun kısa süreli kapandığını belirten Canpolat, "İlçelerimizde yoğun kar yağışları aralıklarla devam etmektedir. Kardan açtığımız birçok köy yolumuz çığ düşmesinden ötürü tekrar kapandı. Çığın düşmesinin esnasında yolun boş olması sevindirici olurken çığ düşen yollarımızı tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

(Selami Deniz/İHA)

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasada para bulamayan hırsızlar, fıstık ve çikolata çaldı
Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti

Son Dakika Haberleri
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:35:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te çığ düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]