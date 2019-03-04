Son Dakika Haberleri: Siirt'te Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Siirt'te Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Keskin ve Karşıyaka köy yolunda çığ düşmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.

Siirt'te Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Keskin ve Karşıyaka köy yolunda çığ düşmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.

Pervari ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Keskin ve Karşıyaka köy yoluna çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığ düşmesi olayında köy yolları ulaşıma kapandı. Çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan köy yolunda Siirt İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yamaçtan kopan kar kütlesinin yolu tamamen ulaşıma kapattığını kaydeden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yolun ulaşıma açılması için 10 ekip ve 20 personelle çalışma başlattıklarını dile getirdi. Canpolat, "Çığ düşmesi sonucu iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor. Kar yağışı ile birlikte görülen yoğun sis çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. Ekiplerimiz, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:29 Kaynak: İHA

Karşıyaka, Keskin, Pervari, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu

Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:13:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Çığ Düştü, Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]