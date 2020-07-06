Siirt'te çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Siirt'te Botan Çayı'nda tekne taşımacılığı kavgasında 6 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Gökçebağ Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanındaki Botan Çayı Tahta Mendik mevkisinde tekne taşımacılığı yapan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi.
Olayın 156 Jandarma İhbar Hattı'na bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma komando timlerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olaya müdahale edilmiş ve kavga büyümeden sonlandırılmıştır. 6 şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Yetkili Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek kavgaya karıştığı tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır."