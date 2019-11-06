Siirt'te çıkan yangın korkuttu
7 saat önce
Siirt'te çıkan yangın korkuttuSİİRT - Siirt'te bir apartman katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanında meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:23 Kaynak: İHA
Siirt'te çıkan yangın korkuttu
SİİRT - Siirt'te bir apartman katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanında meydana geldi. Bir apartmanın 3. Katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken evde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangının çıkışını öğrenmek için inceleme başlattı.
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