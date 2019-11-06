Siirt'te çıkan yangın korkuttu

SİİRT - Siirt'te bir apartman katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanında meydana geldi. Bir apartmanın 3. Katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkışını öğrenmek için inceleme başlattı.