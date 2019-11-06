Son Dakika Haberleri: Siirt'te çıkan yangın korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te çıkan yangın korkuttu

Siirt'te çıkan yangın korkuttu

7 saat önce

Siirt'te çıkan yangın korkuttuSİİRT - Siirt'te bir apartman katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanında meydana geldi.

Siirt'te çıkan yangın korkuttu

SİİRT - Siirt'te bir apartman katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanında meydana geldi. Bir apartmanın 3. Katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkışını öğrenmek için inceleme başlattı.

Siirt'te çıkan yangın korkuttu

Yeni Mahalle, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:23 Kaynak: İHA
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