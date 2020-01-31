Siirt'te cinayet hükümlüsü firari yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te cinayet hükümlüsü firari yakalandı - Son Dakika

Siirt'te cinayet hükümlüsü firari yakalandı

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Siirt'te cinayet hükümlüsü firari yakalandı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul olaylar ile nitelikli suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli çalışan JASAT, 3 ay süren faaliyet neticesinde "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ'nin yakalanması için harekete geçti.

Kırtepe köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler H.İ'yi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:45:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te cinayet hükümlüsü firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]