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Siirt'te Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplandı

44 dakika önce

Siirt'te Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Erkan Savar başkanlığında gerçekleştirildi.

Siirt'te Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplandı, System.String[]
Siirt'te Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Erkan Savar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Erkan Savar, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, emniyet ve jandarma yetkilileri ile ilgili birim müdürleri katıldı.

Toplantı, 2019 yılı birinci altı aylık süre içerisinde yapılan çalışmalar ve alınan kararların değerlendirilmesi ile Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlere ilişkin çalışmaların sunumuyla başladı. Toplantıda ilk kez suça sürüklenen çocuklar ile çocukların istismardan korunmasına yönelik yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantı, soru, cevap ve önerilerin sunulması ile sona erdi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Siirt, Güncel
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