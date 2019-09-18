Siirt'te çocuk parkını tahrip eden 6 çocuk gözaltına alındı

Siirt kent merkezinde bulunan çocuk parkını tahrip eden yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.



Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü karşısında yaptırılan çocuk parkının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildiği belirtildi. Açıklamada, "Olayla İl Emniyet Müdürlüğü'nce tahkikat başlanmıştır. Yapılan araştırmada, parkın oyun grupları ve banklarının daha önceki tarihlerde tahrip edildiği, bekçi kulübesinin tahrip edilmesi ile kulübenin kapı, pencere ve içerisinde bulunan çöp kovasının çalınması olayının ise yaşı küçük şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup, yaşı küçük 6 şahıs yakalanarak gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT