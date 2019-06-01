Siirt'te çocuklar teravihe ilgi gösteriyor

Siirt
'te "onbir ayın sultanı ramazan" ayında Halid Bin Velid
Camisi, teravihe gelen ve safları dolduran çocukların cıvıl cıvıl sesiyle şenleniyor. AK Parti
Siirt Milletvekili Osman Ören
'in girişimleriyle Yeni Mahalle
'de yaptırılan ve çocuklara büyük bir önemin verildiği camide, çocukların namaz ve diğer ibadetleri sevmeleri için gerekli ortamın oluşturulmasına hassasiyet gösteriliyor.
Cami imam hatibi Musa Doğrusever, yaptığı açıklamada, gelecek neslin ibadet ve maneviyata düşkün bireyler olabilmeleri için gayret ettiklerini söyledi.
Doğrusever, "Camimizin ikinci katındaki ön saflarını da ramazan ayı boyunca çocuklarımıza ayırdık. Haftada bir gün çocuklarımıza yönelik etkinliğimiz oluyor. Teravihe gelen her çocuğa hediye veriyoruz." dedi.
Uygulamayla çocukların camiye alışmasını amaçladıklarını aktaran Doğrusever, büyüklerle bir arada ibadet etmenin çocuklar için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Çocuklara yönelik hadis ezberleme ve "Peygamber Efendimize Mektup" konulu yarışma düzenlediklerini bildiren Doğrusever, cami adabına uygun çeşitli oyunlar da oynatıldığını anlattı.
Çocuklar da uygulamadan memnun olduklarını ve teravih saatlerinin gelmesini dört gözle beklediklerini belirtti.