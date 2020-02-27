Siirt'te çocuklara yönelik masal etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te çocuklara yönelik masal etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te çocuklara yönelik masal etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Siirt'te çocuklara yönelik "Masalla gerçekleştir kendini" etkinliği düzenlendi.

Siirt'te çocuklara yönelik masal etkinliği düzenlendi, System.String[]

Siirt'te çocuklara yönelik "Masalla gerçekleştir kendini" etkinliği düzenlendi.

23 Nisan Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Siirt Üniversitesi (SİÜ) Öğretim Üyesi ve masal anlatıcısı Doç. Dr. Erkan Akın, modern çağda bireylerin teknolojinin olumsuz etkilerine çok çabuk maruz kaldığını belirterek, bunun masalla telafi edilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Masalların çocuk, yetişkin demeden, kadın erkek ayırımı yapmadan herkese hitap eden bir tür olduğunu belirten Akın, "Bu tür etkinliklerde çocuklar masal dinlerken eğleniyor, eğlenirken masallarla hayal kurup, farklı dünyalar tanıyor." dedi.

Çocukların masallardan hareketle hayal kurmalarına katkıda bulunduklarını dile getiren Akın, hayal kuramayan bir nesille karşı karşıya olunduğunu aktardı.

Akın, yetişkinlere çocuklara akşam saatlerinde masal anlatmaları tavsiyesinde bulundu.

Siirt Üniversitesi, 23 Nisan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hıncal UIuç, evli ve çocuklu adamla aşk yaşayan Ece Erken için RTÜK'e seslendi
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:54:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te çocuklara yönelik masal etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]