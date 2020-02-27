Siirt'te çocuklara yönelik masal etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te çocuklara yönelik "Masalla gerçekleştir kendini" etkinliği düzenlendi.

23 Nisan Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Siirt Üniversitesi (SİÜ) Öğretim Üyesi ve masal anlatıcısı Doç. Dr. Erkan Akın, modern çağda bireylerin teknolojinin olumsuz etkilerine çok çabuk maruz kaldığını belirterek, bunun masalla telafi edilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Masalların çocuk, yetişkin demeden, kadın erkek ayırımı yapmadan herkese hitap eden bir tür olduğunu belirten Akın, "Bu tür etkinliklerde çocuklar masal dinlerken eğleniyor, eğlenirken masallarla hayal kurup, farklı dünyalar tanıyor." dedi.

Çocukların masallardan hareketle hayal kurmalarına katkıda bulunduklarını dile getiren Akın, hayal kuramayan bir nesille karşı karşıya olunduğunu aktardı.

Akın, yetişkinlere çocuklara akşam saatlerinde masal anlatmaları tavsiyesinde bulundu.