Edinilen bilgiye göre yangın, Bahçelievler Mahallesi İsmet Aydın Caddesi'nde bir inşaatın arka kısmında meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan çocukların kibritle oyun oynaması sonucu inşaatın yapım işi için kullanılan kalaslar tutuştu. Kalasların tutuşması sonucu çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çocukların kibritle oyunu yangına sebep oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.