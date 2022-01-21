Çocukların tatilde kayak keyfi - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, kızakla kayak keyfi yaptı.

Baykan'da okulların kar sebebiyle tatil olmasını değerlendiren çocuklar çamlık bir alanda bir araya geldi.

Tahtadan yaptıkları kızaklar ve poşet üzerinde kayarak eğlenceli zaman geçiren çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı. Bazı çocuklar da aileleriyle kartopu oynadı.

Çocuklardan Deniz Sarsılmaz, gazetecilere, arkadaşlarıyla kayarak eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.

Kar yağmasına çok sevindiklerini belirten Sarsılmaz, "Baykan ilçesindeki ormanlık alanı kayak pistine çevirdik. Burada kayarak karın keyfini çıkarıyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Keşke her gün kar yağsa." dedi.

Oytun Tiken de uzun zamandır kara hasret kaldıklarını anlatarak, "İlçeye uzun zaman sonra kar yağdı, çok mutluyuz. Arkadaşlarımla kayıyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde de kar yağar ve böyle kayak yaparız. Çünkü çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Emir Erdem de tatili evde internet başında geçirmektense kayarak ve kar topu oynayarak geçirmek istediklerini belirtti.