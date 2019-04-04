Siirt'te Dağdan Kopan Dev Kaya Parçası Yolu Ulaşıma Kapattı
17 dakika önce
Siirt'te dağdan kopan dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattıSİİRT - Siirt'te bir haftadan beri etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle dağdan kopan dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı.
Siirt
'te dağdan kopan dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı
SİİRT - Siirt'te bir haftadan beri etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle dağdan kopan dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı.
Siirt'in Pervari
ilçesine bağlı Güleçler köy yolunda dağdan kopan dev kaya parçasının yola düşmesiyle trafikte ulaşım durdu. Araç
sürücülerinin haber vermesiyle bölgeye giden Siirt İl Özel İdaresi ekipleri yola düşen dev kaya parçasını temizlemek için çalışma başlattı.
Aşırı Yağışlar nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Güleçler köy yolunda dağdan düşen dev kaya parçasının yolu ulaşıma kapattığını belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, olayın haber verilmesiyle bölgeye iş makinelerini sevk ettiklerini, 2 saat süren çalışmaların ardından yolu ulaşıma tekrardan açtıklarını söyledi. Canpolat, "Bölgede yoğun yağışlar neticesinde dağdan düşen dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı. İş makineleri ile yolu ulaşama açtık. Bölgede sık sık heyelanlar meydana geliyor. Meydana gelebilecek heyelan ve dağ yamaçlarında kopabilecek kayalara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Olayların yaşanmasında can ve mal kaybının olmaması en büyük tesellimizdir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
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