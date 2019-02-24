Son Dakika Haberleri: Siirt'te Damdan Düşen Çocuk Yaralandı

Siirt'te Damdan Düşen Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde, evlerinin damından düşen çocuk yaralandı.

Siirt'te Damdan Düşen Çocuk Yaralandı, System.String[]
Siirt'in Pervari ilçesinde, evlerinin damından düşen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşlu köyündeki evlerinin damında oynayan 4 yaşındaki Serdar Ungan, dengesini kaybederek düştü.


Ailesinin bilgi vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ungan, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:45 Kaynak: AA

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