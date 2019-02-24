Siirt'te Damdan Düşen Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesinde, evlerinin damından düşen çocuk yaralandı.
Siirt
'in Pervari
ilçesinde, evlerinin damından düşen çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşlu
köyündeki evlerinin damında oynayan 4 yaşındaki Serdar Ungan, dengesini kaybederek düştü.
Ailesinin bilgi vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ungan, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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