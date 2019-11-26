Siirt'te damdan düşen çocuk yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, evlerinin damından düşen çocuk yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İkizler köyündeki evlerinin damında oynayan 8 yaşındaki Baran K., dengesini kaybederek düştü. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baran K., ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT