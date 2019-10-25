Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.