Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Siirt kent merkezinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Siirt kent merkezinde 9 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, 3 şüpheli şahısın da arama/yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği ifade edildi.

(İHA)