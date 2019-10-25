Son Dakika Haberleri: Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

38 dakika önce

Siirt kent merkezinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Siirt kent merkezinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Siirt kent merkezinde 9 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, 3 şüpheli şahısın da arama/yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği ifade edildi.

(İHA)

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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