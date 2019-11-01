Son Dakika Haberleri: Siirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Siirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Siirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

7 saat önce

SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki sorguları tamamlan şüpheliler adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
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