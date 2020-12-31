Son dakika 3. sayfa: Siirt'te DEAŞ terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Siirt'te DEAŞ terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı
31.12.2020 14:29
Bir son dakika haberine göre Siirt'te DEAŞ terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünü yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt'te DEAŞ terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı
SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünü yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 31 Aralık 2020 tarihinde ilimiz merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmış olup, işlemleri devam etmektedir. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştur" denildi.
Son Dakika Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak Başakşehir'in Webo için attığı tweet, Türkiye'den çok görüntülenen tweet oldu Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Bartın'dan dikkat çeken uygulama! Şehir dışından gelenlere korona testi yapılacak Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Ekipler, yılbaşına 'fidan nöbetinde' girecek! Çam ağaçlarının kesilmemesi için görev başındalar 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü