Siirt'te dehşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika

Siirt'te dehşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 25 yaşındaki Meryem A. ve 26 yaşındaki Şaban T. otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu. Gençlerden biri olay yerinde diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kurtalan- Siirt kara yolu mezarlık mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz 2 kişinin olduğunu fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Meryem A'nın (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Şaban T. (26) ise kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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