Siirt'te demir pano çaldığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te demir pano çaldığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

10.03.2022 14:42
Siirt'te demir pano çaldığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

Siirt'te demir panoları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Siirt'te demir panoları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Barış Mahallesi'nde bir inşaat alanında 6 bin 400 lira tutarında 80 demir pano çalınmasına ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Operasyonda, O.Ö. ve E.T. gözaltına alındı, çalıntı malzemelerin satıldığı B.E. hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.Ö. tutuklandı, diğer zanlının işlemleri sürüyor.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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