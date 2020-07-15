Siirt'te 'demokrasi nöbeti' - Son Dakika

Siirt'te 'demokrasi nöbeti'

SİİRT'te, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Meydanı'ndan bir araya gelen yüzlerce kişi demokrasi nöbetine başladı.

SİİRT'te, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Meydanı'ndan bir araya gelen yüzlerce kişi demokrasi nöbetine başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Siirt Valiliği'nce düzenlenen etkinlikle demokrasi nöbeti gerçekleştirildi. Kentteki 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için nöbete başladı. Akşam saatlerinde toplanan kalabalık, kent meydanında kurulan sinevizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini izledi.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Demokrasi nöbetinde konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "15 Temmuz gecesi sokakları, meydanları doldurarak, inançları, vatanları, bayrakları, özgürlükleri ve gelecekleri için hain darbecilere meydan okuyan tüm vatandaşlarımızı muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, o karanlık geceyi nurlu bir sabaha dönüştüren zaferi milletimize bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Dik duruşun timsali Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la meydanlara inerek, demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her bir ferdine selam olsun. 15 Temmuz, hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, canını ve kanını mukaddes bildiği değerlere adamış olan, vatanını ve milletini canından aziz bilen, bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı bir demokrasi destanıdır. 15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak, milli iradeye, demokrasiye ve hürriyetimizi korumak için can veren şehitlerin emanetidir" dedi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki nöbetin gece 02.00'ye kadar devam edeceği öğrenildi.


Siirt Valiliği, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 'demokrasi nöbeti' - Son Dakika

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 23:25 Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi
23:25
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 04:51:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 'demokrasi nöbeti' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]