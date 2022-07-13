Siirt'te "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek

13.07.2022 16:44
Siirt'te "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek.

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin kahramanca mücadelesiyle elde ettiği zaferin altıncı yılında program düzenlenecek.

Program, 14 Temmuz'da İl Özel İdaresi Dinlenme Tesislerinde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesiyle başlayacak.

15 Temmuz'da Garnizon Komutanlığı şehitliği ziyaret edilecek, aynı gün merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinde şehitler için mevlit okutulacak, dua edilecek, mehteran eşliğinde "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek.

Kortej halinde Güres Caddesinden başlayacak yürüyüş, 15 Temmuz Meydanında son bulacak.

Meydanda resim sergisinin açılışı yapılacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, dua edilmesi ve Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli izletilecek.

Mehteran ve Gurup Ravza konseriyle devam edecek program, sela okunmasıyla sona erecek.

YORUMLAR
500
AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması Ercik: '15 Temmuz'da 81 milyon tek yürek oldu' Ercik: '15 Temmuz'da 81 milyon tek yürek oldu'
Kaynak: AA

Demokrasi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 17:01:11. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement