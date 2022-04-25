Siirt'te deneme amaçlı patates ekimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te deneme amaçlı patates ekimi yapıldı

25.04.2022 17:31
Siirt'te deneme amaçlı patates ekimi yapıldı

Siirt'te dememe amacıyla patates ekimi gerçekleştirildi.

Siirt'te dememe amacıyla patates ekimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Yenilikler Projesi kapsamında yerli çeşitliliğin yaygınlaştırılması ve tarımsal ürünlerin artırılmasına yönelik Niğde Araştırma Enstitüsünden temin edilen patates tohumu kentte ekildi.

Proje ile kentte ekimi yaygın olmayan patatesten istenilen verimin alınması durumunda il geneline ekimi yaygınlaştırılacak.

Patates ekiminin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin yeni ürün çeşitleriyle tanışmasıyla ekonomiye ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Deneme ekimine Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kurumun teknik elemanları ve yetiştiriciler katıldı.

YORUMLAR
500
Güdül Kaymakamı İncesu, sof kumaşı dokuyan kadınları ziyaret etti Güdül Kaymakamı İncesu, sof kumaşı dokuyan kadınları ziyaret etti Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı Siirt'te patates tohumu deneme ekimi yapıldı

Araştırma, Niğde, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te deneme amaçlı patates ekimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:25 Rezidansta işkence gören kadın: Saçlarımı kestiler, yanağımda ve ellerimde sigara söndürdüler
17:13 Kavga eden komşulardan biri öldü, diğerinin evi ateşe verildi!
17:05 Teröristler Patlayıcıları düdüklü tencerenin içine yerleştirmişler!
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
16:28 Devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolatalar yağmalandı! Sıkışan sürücü kimsenin umurunda olmadı
16:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ekin öldü mü?
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 17:37:16. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te deneme amaçlı patates ekimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement