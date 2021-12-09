Siirt'te denetim - Son Dakika

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda satış ve üretim yerlerinde yumurta denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şube Müdürü Enver Özdemir başkanlığında gıda kontrol ekiplerince yumurta tebliğinde yazılı hususlar çerçevesinde denetim yapıldı.

Denetimlerde işletme yetkililerinin bilgilendirilerek gerekli uyarılar yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların şikayetini üzerine yapılan denetimlerde üzerinde tüketicinin yanılmasına sebep olacak şekilde yetiştirme kodu bulunmayan yumurtaların satışını yapan işletmelere 5996 Sayılı Gıda Kanunu kapsamında idari işlem uygulanarak para cezası verildi. Rutin denetimlere ek olarak yumurta paketleme tesisleri ve gıda satış yerlerine özel denetimler yapılmaktadır. Tüketiciler gıda ile ilgili şikayetlerini 174 Alo gıda hattına yapabilir."