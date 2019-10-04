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Siirt'te "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"

2 saat önce

Adalet Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Siirt'te 16 hükümlü çevre temizliği yaptı.

Siirt'te

Adalet Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Siirt'te 16 hükümlü çevre temizliği yaptı.


Siirt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce organize edilen programda, denetimli serbestlikten faydalanan 16 hükümlü Siirt Adalet Sarayı ve 1,5 kilometrelik bulvarın çevresinde atılan plastik şişe, cam kırıkları ve tenekelerden oluşan çöpleri temizledi.


Siirt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hapis cezasına alternatif, çağdaş ve toplum temelli bir uygulama olan denetimli serbestlik hizmetlerinin genel amacının toplumu ve mağdura verilen zararı azaltmak, hükümlülerin ıslah edilerek yeniden topluma kazandırılmasını sağlama ve korumak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Suçlunun toplum içerisinde, ailesiyle ve yakı çevresiyle düzenli ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaları sağlanarak yasalara saygılı ve sorumlu birer birey olarak topluma kazandırılması sağlanmaktadır." denildi.

Programa, İlamet ve İnfaz Savcısı Ünal Üstünsoy ve Siirt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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