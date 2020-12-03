Kurtalan ilçesine bağlı Ağaçlıpınar köyünde depremin etkisiyle yıkılan cami minaresi - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçeye bağlı Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Sever, "Beldeyi gezdim. Küçük hasarlarımız var. Çok şükür sorun yok." dedi.

Saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluğa karşı Kızılay, AFAD, 112 Acil ve UMKE ekipleri sahada bulunuyor.

Telekom yetkilileri de depremden etkilenen Kayabağlar beldesi ve Karabağ köyünde incelemelerde bulundu, iletişim hatlarından herhangi bir sorunun yaşanmadığı belirlendi.

Kurtalan ilçe merkezinde de bazı iş yerlerinde hafif hasar oluştu. İlçeye bağlı Ağaçlıpınar köyünün cami minaresinin bir bölümü yıkıldı.

Bu arada, deprem anı il merkezinde bir rehabilitasyon merkezinde ve Kurtalan ilçesinde bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Sever, sarsıntıyı hissettiklerini belirterek, "Deprem sırasında Kur'an okuyordum, çocuklar ağlamaya başladı. Dışarıya kendimizi attık. Sonra beldeyi gezdim. Küçük hasarlarımız var. Çok şükür sorun yok. Şükür ediyoruz. Şu ana kadar problemimiz yok. Allah devletimizi, milletimizi korusun." ifadesini kullandı.