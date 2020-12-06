Siirt'te deprem sonrası oluşan derin yarıklar endişelendirdi - Son Dakika

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde, fay hattının geçtiği bölgede derin yarıklar oluştuğu görüldü. Derinliği 40 metreye varan 20 santimetre genişliğindeki yarıkları gören yol yapımında çalışan işçiler, içinden buhar çıktığını ve endişelendiklerini söyledi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden sonra aktif olmayan fay hattının geçtiği düşünülen dağ yamacında derin yarıklar oluştu. Oyacık köyü mevkisinde, yer yer 40 metreye varan derinlik ve 20 santimetreye varan genişlikteki yarıklarla ilgili Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden uzmanlar da bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, bölgede daha önce oluşan çatlakların deprem sonrası daha da açıldığı ve bu şekilde yarıklara dönüştüğü belirtildi.