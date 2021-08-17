Dereceye giren sporcular ödüllendirildi - Son Dakika

Siirt'te dereceye giren yüzücü ve judocular ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 2. ve 3. olan Şan Erten ve Hacı Çağlar'ı, Aksaray'da yapılan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 3. olan Songül Güneş ve Nebahat Ete'yi kabul etti.

Malzeme ve parayla ödüllendirdiği sporcuları kutlayan Olğaç, Siirt olarak önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Kurum bünyesinde açılan spor dallarında gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olduklarını dile getiren Olğaç, "Başarı çıtasının daha da yükseltilmesi için sporculara her türlü desteği veriyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı dallarda yapılacak yarışmalardan da benzer başarılar bekliyoruz." diye konuştu.

Bedense engelli yüzücü Erten ise emeği geçen antrenörüne teşekkür ederek, yarışmalardan madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.