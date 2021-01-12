Siirt'te derneklere beyanname uyarısı - Son Dakika

Siirt'te derneklere beyanname uyarısı

12.01.2021 13:17
Siirt'te derneklere beyanname uyarısı, System.String[]

Siirt'te derneklere, 1 Ocak ile 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan yıllık beyanname uyarısı yapıldı.

Siirt'te derneklere, 1 Ocak ile 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan yıllık beyanname uyarısı yapıldı.

Siirt Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, derneklerin gelir giderlerini ve dernek envanter bilgilerini içeren beyannameleri ilçelerde Kaymakamlık Sivil Toplum İlişkileri Şefliğine, ilde ise ilgili müdürlüğe vermeleri istendi.

Beyannamelerin internet üzerinden elektronik ortama aktarılacağı ifade edilen açıklamada, kullanıcı ve şifre almış olan derneklerin beyanname formlarını Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) gireceği, şifresi olmayan dernek başkanlarının İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden şifre alması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, şubelerin, mülki idare amirliklerine verdikleri beyannamelerin bir örneğini dernek genel merkezine de bildirmek zorunda olduğu, 30 Nisan'a kadar bildirimde bulunmayan derneklere idari cezası uygulanacağı kaydedildi.

Aralık, Sivil, Siirt, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te derneklere beyanname uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı
Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle         
13:17
Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı         
12:55
Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi         
12:04
Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak         
11:54
Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez         
11:38
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı         
10:44
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 13:50:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te derneklere beyanname uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei