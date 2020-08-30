Siirt'te dev Türk bayrakları dalgandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü nedeni ile Siirt'te etkinlikler yapıldı. Etkinlikler kapsamında kentin belirli yerlerine asılan dev Türk bayrakları, şehrin birçok yerinden görüldü. Farklı noktalara asılan Türk bayrakları, esnaf ve vatandaşları memnun etti. - SİİRT

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur