Siirt'te devlet destek verdi, çiftçiler bağ ve bahçelere indi - Son Dakika

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Siirt'te devlet destek verdi, çiftçiler bağ ve bahçelere indi
6 saat önce
Siirt'in kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde havaların ısınması ile birlikte çiftçiler devletin vermiş olduğu destekle bağ ve bahçelere inerek traktörle toprağı kazıp tohumları toprakla buluşturdu.
Siirt'in kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde havaların ısınması ile birlikte çiftçiler devletin vermiş olduğu destekle bağ ve bahçelere inerek traktörle toprağı kazıp tohumları toprakla buluşturdu.
Dünyada ve Türkiye'de korona virüs salgını ile mücadele sürerken çiftçiler, devletten aldıkları destekle bağ ve bahçelere inerek çalışmalara başladı. Devletin vermiş olduğu desteklerden memnun olduklarını belirten çiftçilerden Abdullah Şehitoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağ ve bahçelerini sürerek tohumları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Şehitoğlu, "Baharın gelmesiyle ekinlerimizi toprakla buluşturduk. Önce toprağı kazdık sonra korona virüs tedbirleriyle ekinlerimizi ektik. İnşallah yaza doğru meyvesini de yiyeceğiz. Her yıl ektiğimiz gibi bu yılda ekinlerimizi ektik. Devletin vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin inşallah" dedi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:02 Kaynak: İHA
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