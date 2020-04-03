Siirt'te devlet vatandaşın ayağına gitti - Son Dakika

Siirt'te devlet vatandaşın ayağına gitti

SİİRT - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen biner liralık nakdi yardımlar, polis, asker, bekçi, PTT çalışanları ve Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla evlere gidilip teslim edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Bakanlıkça korona virüs salgını nedeniyle kentteki 6 bin 631 aileye biner liralık nakdi yardımların ödenmesine başlandığı bildirildi. Açıklamada, "Valilikçe alınan tedbirler kapsamında, PTT şubesi ve kamu bankalarının ATM'lerinin önünde oluşan yoğunluktan dolayı ödemeler ekipler tarafından vatandaşların adreslerine ulaştırılacaktır" denildi.