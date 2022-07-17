Siirt'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

17.07.2022 19:33
Siirt'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 07 ZS 715 plakalı kamyonet Siirt- Batman kara yolu Çalıdüzü köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.E.B. yaralandı.

Sürücü A.Ö, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.B. ise Beşiri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Kurtalan, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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