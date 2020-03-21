Siirt'te devrilen minibüste maddi hasar meydana geldi - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Baykan karayolunda meydana geldi. 78 BB 393 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt 'te bir kargo şirketine ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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