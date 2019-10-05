Siirt'te devrilen minibüsün sürücüsü öldü
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Siirt'in Eruh ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Siirt'in Eruh ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Salih Demir'in kullandığı 56 AU 517 plakalı minibüs, eski Eruh-Siirt kara yolu Ufaca köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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