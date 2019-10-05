Siirt'te devrilen minibüsün sürücüsü öldü

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Siirt 'in Eruh ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

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