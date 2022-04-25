Siirt'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

25.04.2022 15:32
Siirt'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Siirt'te çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Siirt'te çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Siirt- Kurtalan kara yolunda Abdülalim Atun idaresindeki 13 ED 116 plakalı tır Kezer Köprüsü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Atun, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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