Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
1 saat önce
Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralıSİİRT - Siirt'te polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:07 Kaynak: İHA
'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
SİİRT - Siirt'te polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı.
Zanlılardan 1'i etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Olay Algül Mahallesi meydana geldi. Devriye gezen polislere kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polislerinde karşılık vermesiyle 1 etkisiz hale getirildi, 1 poliste yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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