Son Dakika Haberleri: Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
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Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

1 saat önce

Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralıSİİRT - Siirt'te polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı.

Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
SİİRT - Siirt'te polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı.
Zanlılardan 1'i etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Olay Algül Mahallesi meydana geldi. Devriye gezen polislere kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polislerinde karşılık vermesiyle 1 etkisiz hale getirildi, 1 poliste yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:07 Kaynak: İHA
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