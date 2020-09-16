Siirt'te dilenci operasyonu - Son Dakika

Siirt'te dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki cami ve pazar önleri ile kavşaklarda vatandaşın duygularını istismar eden ve kavşaklarda trafik akışını aksatan dilencilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Operasyonda yabancı uyruklu 5 dilencinin üzerinde çıkan paraların tutanak altına alındığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların haksız kazanç elde edenlere yönelik duyarlı olmasını istedi.