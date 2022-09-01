Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine cami, hastane, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te dilencilere yönelik denetim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.