Siirt'te dilencilere yönelik denetim - Son Dakika
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Siirt'te dilencilere yönelik denetim

01.09.2022 14:10
Siirt'te dilencilere yönelik denetim

Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine cami, hastane, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden 7'si Suriye uyruklu 8 kişiyi müdürlüğe götürüldü.

Üst aramalarında çıkan 382 liraya el konuldu, "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde yasal işlem yapıldı.

Suriye uyruklular daha sonra İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te dilencilere yönelik denetim - Son Dakika

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