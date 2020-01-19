Siirt'te diyabet hastalarına eğitim verildi - Son Dakika
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Siirt'te diyabet hastalarına eğitim verildi

6 saat önce

Siirt Devlet Hastanesinde diyabet hastaları bilgilendirildi.

Siirt'te diyabet hastalarına eğitim verildi, System.String[]

Siirt Devlet Hastanesinde diyabet hastaları bilgilendirildi.

Diyabet okulunda düzenlenen etkinlikte diyetisyen Büşra Esergedik diyabette beslenme, fizyoterapist Onur Yolcu diyabette egzersiz, psikolog Abdurrahman Fışkın ise diyabette yaşanan psikolojik sorunlar hakkında hastaları bilgilendirdi.

Esergedik, diyabet hastalarının beslenmesine dikkat etmeleri ve ani durumlarda müdahale yöntemleri hakkında bilgi verdiklerini belirterek, " Türkiye'de şeker hastalığı görülme oranı artıyor. Tedavi sürecinin disiplinli bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Diyabetik yaraların tedavisi çok önemlidir. Diyabet okulunda diyabet hastalarının beslenme ve psikoloji sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla eğitim verildi." dedi.

Diyetisyen, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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